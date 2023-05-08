В этот раз на своей странице в Instagram Лилия Ребрик разместила эмоциональное обращение к украинцам.

"День рождения после еще одной тревожной ночи… Мне не хочется праздников, подарков и охапок цветов. Мне хочется Победы, мира, спокойствия. В войну совсем иначе воспринимаешь жизнь. Ценишь ее. Любишь еще крепче. Чувствуешь себя живее, чем когда-либо. Спасибо тому, кто боролся в самом аду за каждый прожитый день. Час. Минуты", — пишет ведущая.

В прошлом году в этот день звезда впервые с начала полномасштабной войны одела платье, которое ей подарил муж хореограф Андрей Дикий.

"Эти ощущения я сохраню на всю жизнь. Потому что это платье - не о празднике. И не о цветущей майской весне. Оно — о нашей непокорности, о нашем «несмотря на все», о том, что «если живы, то надо жить». Символ веры в Победу. Надежды. Женственности. Чувство дома, мира, спокойствия. Забытые ощущения…", — признается Лилия Ребрик.

Она также напомнила о работе своего благотворительного фонда, который заботится об украинцах, пострадавших от войны.

"Мы имеем отдельный сбор на нужды женщин, потерявших дом. Чей дом оккупирован. Чей дом ежедневно обстреливают. Эти женщины сами без мужчин спасали детей и стариков. И теперь без поддержки они строят жизнь заново. Лучший подарок для меня в мой день рождения – это Ваша поддержка проекта «Нескорена». Своим донатом вы сможете подарить кому-то веру в Победу. Надежду. Женственность. Хоть на мгновение — ощущение дома, мира, спокойствия", — подчеркнула актриса.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.