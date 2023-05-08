Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що ворог робить все, аби взяти Бахмут до 9 травня, наші Сили оборони докладають багато зусиль, аби цього не сталося. Окупанти накривають вогнем все, включно із церквами (відео 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

На фронті загинув керівник харківського дитячого театру «Казка», режисер Дмитро Кравець, який з перших днів великої війни пішов захищати Україну.

У Києві поховали американця Крістофера Джеймса Кемпбелла, який загинув за Україну під Бахмутом, він був нареченим доньки відомого режисера Олеся Саніна і заповів у разі загибелі залишитися в українській землі.

Батько і син, які понад пів року не бачилися під час служби у різних підрозділах, зустрілися у Бахмуті (відео 7).

Сепаратист Царьов фактично визнав, що росія б’є по мирних мешканцях України, розмірковуючи над «відповіддю» росії за безпілотник над Кремлем (відео 8).

В Москві напередодні знову рорзгорілася пожежа, але місцева влада заявила, що горіло сміття (відео 9).

Попри скасування цього року в рф акції «бессмєртний полк», окремі її громадяни не здаються і знаходять можливість «вшанувати» предків та похвалитися цим в соцмережах (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.