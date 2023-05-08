Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що ворог робить все, аби взяти Бахмут до 9 травня, наші Сили оборони докладають багато зусиль, аби цього не сталося. Окупанти накривають вогнем все, включно із церквами (відео 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).
На фронті загинув керівник харківського дитячого театру «Казка», режисер Дмитро Кравець, який з перших днів великої війни пішов захищати Україну.
У Києві поховали американця Крістофера Джеймса Кемпбелла, який загинув за Україну під Бахмутом, він був нареченим доньки відомого режисера Олеся Саніна і заповів у разі загибелі залишитися в українській землі.
Батько і син, які понад пів року не бачилися під час служби у різних підрозділах, зустрілися у Бахмуті (відео 7).
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Ситуація в Бахмуті несподівано змінилася, зʼявилися важливі подробиці: «Трохи бентежить…»
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Сепаратист Царьов фактично визнав, що росія б’є по мирних мешканцях України, розмірковуючи над «відповіддю» росії за безпілотник над Кремлем (відео 8).
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Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.