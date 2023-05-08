В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что враг делает все, чтобы взять Бахмут до 9 мая, наши Силы обороны прилагают много усилий, чтобы этого не произошло. Оккупанты накрывают огнем все, включая церкви (видео 2 - чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

На фронте погиб руководитель харьковского детского театра «Сказка», режиссер Дмитрий Кравец, который с первых дней войны пошел защищать Украину.

В Киеве похоронили американца Кристофера Джеймса Кэмпбелла, погибшего за Украину под Бахмутом, он был женихом дочери известного режиссера Олеся Санина и завещал в случае гибели остаться в украинской земле.

Отец и сын, более полугода не видевшиеся во время службы в разных подразделениях, встретились в Бахмуте (видео 7).

Сепаратист Царев фактически признал, что россия бьет по мирным жителям Украины, размышляя над «ответом» россии за беспилотник над Кремлем (видео 8).

В Москве накануне снова разгорелся пожар, но местные власти заявили, что горел мусор (видео 9).

Несмотря на отмену в этом году в рф акции «бессмертный полк», отдельные ее граждане не сдаются и находят возможность «почтить» предков и похвастаться этим в соцсетях (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.