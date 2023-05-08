В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что враг делает все, чтобы взять Бахмут до 9 мая, наши Силы обороны прилагают много усилий, чтобы этого не произошло. Оккупанты накрывают огнем все, включая церкви (видео 2 - чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

На фронте погиб руководитель харьковского детского театра «Сказка», режиссер Дмитрий Кравец, который с первых дней войны пошел защищать Украину.

В Киеве похоронили американца Кристофера Джеймса Кэмпбелла, погибшего за Украину под Бахмутом, он был женихом дочери известного режиссера Олеся Санина и завещал в случае гибели остаться в украинской земле.

Отец и сын, более полугода не видевшиеся во время службы в разных подразделениях, встретились в Бахмуте (видео 7).

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.