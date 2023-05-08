Настя Каменських, відома співачка та виконавиця пісень у своєму Instagram-пості, опублікованому кілька годин тому, відзначила важливу дату - день народження свого чоловіка, українського репера та продюсера Олексія Потапенка (Потапа).

Вона висловила свою непохитну підтримку та любов, написавши: "Незалежно від того, що відбувається в цьому Всесвіті чи десь ще, я завжди поряд з тобою. Люблю".

Каменських супроводжувала свою посаду спільним фото, на якому вони разом із Потапом. Попереднє спільне фото з Потапом Каменських розмістила 29 квітня 2022 року.

У мережі ж вирішили висловити свою думку:

«Не маю права судити!( ваш вибір!; Люблю; Наволонтеріл, патріот?😂; Блін Потапік як дід виглядає 😢; Не руйнуйте дитячі мрії 2000х; Давно хочу запитати у псевдопатріота, за ту гидливу пісню про волонтерів. Що це було? вітаю вас, нарешті доїхали до дому?».

Раніше Настя поскаржилася на непросте життя у рідній країні.

Це точно не те, як хотілося проводити вечір після концерту. Але, на жаль, це наша реальність наразі.

Так, ми не можемо бути впевнені, що все буде гаразд. Зараз у нашій країні немає жодного місця, безпечного на 100%», - написала Каменських.

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