Популярна українська співачка Тіна Кароль після скандалу з росіянами успішно перевипустила кліп, записавши ролик у Києві та наголосивши саме на тексті рідною мовою. При цьому зірка стала більше ділитися своїми переживаннями в соціальній мережі.

У телеграм-каналі Кароль вирішила заспівати знову нову композицію, показуючи її природне звучання. Також артистка і сама не стала вбиратися і хвалитися трендовою цибулею, віддаючи перевагу природності.

Тіна Кароль заспівала перед фанатами у звичайному відео, ніби бажаючи показати єдність з українцями:

«Як же добре; Вау, до мурашок; Дуже чуттєво 😭; Тіна давай акустичний концерт в інсті; Браво, Тіна! Душа рветься на частини! Супер виконання!; Неймовірна; Чуттєво, проникливо, немов у кожну молекулу тіла просочується цей чарівний голос.

мед для вух; Корисно бути природною, і ваш талант – це дар від Бога 🙏; Акапелла це краще що може бути; Тіна, а співаєш ти гарно, виглядаєш добре. Ти – справжня українська дівчина».

«Під час війни складно зробити хороший продукт, але це те, що ми маємо робити. Так ми виживаємо та підтримуємо людей через мистецтво та музику» - раніше написала Тіна Кароль під новим відео.

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