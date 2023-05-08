Популярная украинская певица Тина Кароль после скандала с россиянами успешно перевыпустила клип, записав ролик в Киеве и сделав акцент именно на тексте на родном языке. При этом звезда стла больше делиться своими переживаниями в социальной сети.

В Телеграм-канале Кароль решила спеть снова новую композицию, показывая ее естественное звучание. Также артистка и сама не стала наряжаться и хвастаться трендовым луком, предпочитая естественность.

Тина Кароль спела перед фанатами в обычном видео, как бы желая показать единство с украинцами:

«Как же хорошо; Вау, до мурашек; Очень чувственно 😭; Тина давай акустический концерт в инсте; Браво, Тина! Душа рвется на части! Супер исполнение!; Невероятная; Чувственно, проникновенно, словно в каждую молекулу тела просачивается этот волшебный голос.

мед для ушей; Полезно быть естественной, и ваш талант – это дар от Бога 🙏; Акапелла это лучшее что может быть; Тина, а поешь ты красиво, выглядишь хорошо. Ты – настоящая украинская девушка».

«Во время войны сложно сделать хороший продукт, но это то, что мы должны делать. Так мы выживаем и поддерживаем людей через искусство и музыку» - ранее написала Тина Кароль под новым видео.

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