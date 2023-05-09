Популярна співачка Настя Каменських поділилася відео з військовими, але викликала переполох в українців.

Настя Каменських, відома співачка і виконавиця пісень, продовжує свій тур країнами, тому вирішила також показати, чим займається повз концерти. Цього разу артистка вирішила вразити розповіддю та зустріччю з військовими.

За словами Насті Каменських, вона з командою заїхала до військового шпиталю, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники.

«Разом із gosensorica привезли з собою все необхідне для госпіталю: предмети догляду за пацієнтами, медикаменти, ковдри тощо.

Також я виготовила тарілочку в майстерні, де наші герої відновлюють своє здоров'я, займаючись гончарством. Усі вироби, виготовлені там, будуть розіграні на благодійному аукціоні у Празі, а кошти підуть на реабілітаційне обладнання для лікарні», - сказала Каменських.

Каменських додала, був і по-справжньому особливий момент для неї – це шеврони, які подарували їй військові. Це особлива пам'ять про цю зустріч, яку вона берегтиме.

У мережі висловили свою думку після побаченого у пості у Насті:

«Насте! Скажіть у Хмельницькому взагалі відбудеться концерт чи повернуть нам гроші?; А коли буде концерт у Хмельницькому? Дуже шкода 😞 скасували; Твої вчинки справді варті поваги!;

Насте, як вам не соромно? Залишати автограф на тілі хлопців, вони тепер митися не будуть)); Там на задньому плані поранений у захід Потап стоїть 😮; Теж питання про Хмельницький? Немає жодної інформації».

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