Настя Каменских, известная певица и исполнительница песен, продолжает свой тур по странам, поэтому решила также показать, чем занимается по мимо концертов. В этот раз артистка решила впечатлить рассказом и встречей с военными.
По словам Насти Каменских, она с командой заехала в военный госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию наши защитники.
«Вместе с gosensorica привезли с собой все необходимое для госпиталя: предметы ухода за пациентами, медикаменты, одеяла и т.д.
Также я изготовила тарелочку в мастерской, где наши герои восстанавливают свое ментальное здоровье, занимаясь гончарством. Все изделия, изготовленные там, будут разыграны на благотворительном аукционе в Праге, а средства пойдут на реабилитационное оборудование для больницы» - поделилась Каменских.
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Каменских добавила, был и по-настоящему особенный момент для нее – это шевроны, которые ей подарили военные. Это особая память об этой встрече, которую она будет беречь.
В сети выразили свое мнение после увиденного в посте у Насти:
«Настя! Скажите в Хмельницком вообще состоится концерт или вернут нам деньги?; А когда будет концерт в Хмельницком? Очень жаль 😞 отменивших; Твои поступки действительно достойны уважения!;
Настя, как вам не стыдно? Оставлять автограф на теле ребят, они же теперь мыться не будут)); Там на заднем плане раненый в за*ницу Потап стоит😮; Тоже вопрос о Хмельницком? Нет никакой информации».
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