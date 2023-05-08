Блогерка Катя Полтавська показала, який подарунок їй зробив Володимир Остапчук, поділившись кадрами у своєму блозі.

Катерина Полтавська , яка розпочала у 22-річному віці стосунки з 38-річним Володимиром Остапчуком, показала, як її можна потішити. Блогерка у своєму Інстаграм поділилася кадрами, ділячись щастям.

"Щаслива жінка - щаслива сім'я. Купила цю праску в Італії за 19,5 євро. Каже, що це найкраща покупка в його житті", - написала Полтавська у публікації, хваляючись вчинком Остапчука. Також Катя показала, як тепер гладить власний одяг.

"Вибачте, попросив виправити, що за 16,9 євро, бо за 19,6 він би її не купив", - додала Полтавська на ще одному сторісі, де вже прасував Остапчук.

Після цього Катя показала, як гуляє Іспанією. Обранка Володимира показала кадри з одного закладу, наголошуючи на його плюсах.

"Іспанія мені подобається більше, ніж Італія. Тут багато класних закладів та стильних людей. Але в Італії я дуже люблю Рим. Завтра у нас пересадка 7 годин у Римі", - розповіла ще одна сторінка Полтавська.

Також Катя не посоромилася показати себе без одягу та білизни. Подруга Остапчука зробила селфі, прикриваючи рукою та ракурсом найінтимніші місця на новому селфі.

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