Катерина Полтавська , яка розпочала у 22-річному віці стосунки з 38-річним Володимиром Остапчуком, показала, як її можна потішити. Блогерка у своєму Інстаграм поділилася кадрами, ділячись щастям.
"Щаслива жінка - щаслива сім'я. Купила цю праску в Італії за 19,5 євро. Каже, що це найкраща покупка в його житті", - написала Полтавська у публікації, хваляючись вчинком Остапчука. Також Катя показала, як тепер гладить власний одяг.
"Вибачте, попросив виправити, що за 16,9 євро, бо за 19,6 він би її не купив", - додала Полтавська на ще одному сторісі, де вже прасував Остапчук.
Після цього Катя показала, як гуляє Іспанією. Обранка Володимира показала кадри з одного закладу, наголошуючи на його плюсах.
"Іспанія мені подобається більше, ніж Італія. Тут багато класних закладів та стильних людей. Але в Італії я дуже люблю Рим. Завтра у нас пересадка 7 годин у Римі", - розповіла ще одна сторінка Полтавська.
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Також Катя не посоромилася показати себе без одягу та білизни. Подруга Остапчука зробила селфі, прикриваючи рукою та ракурсом найінтимніші місця на новому селфі.
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