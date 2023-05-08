Блогерка Катя Полтавская показала, какой подарок ей сделал Владимир Остапчук, поделившись кадрами в своем блоге.

Екатерина Полтавская, которая начала в 22-летнем возрасте отношения с 38-летним Владимиром Остапчуком, показала, как ее можно обрадовать. Блогерка в своем Инстаграм поделилась кадрами, делясь счастьем.

"Счастливая женщина - счастливая семья. Купил этот утюг в Италии за 19,5 евро . Говорит, что это лучшая покупка в его жизни", - написала Полтавская в публикации, хвастаясь поступком Остапчука. Также Катя показала, как теперь гладит свою одежду.

"Извините, попросил выправить, что за 16,9 евро, ибо за 19,6 он бы ее не купил", - добавила Полтавская на еще одном сторис, где уже гладил Остапчук.

После этого Катя показала, как гуляет по Испании. Избранница Владимира показала кадры с одного заведения, отмечая его плюсы.

"Испания мне нравится больше, чем Италия. Тут много классных заведений и стильных людей. Но в Италии я очень люблю Рим. Завтра у нас пересадка 7 часов в Риме", - рассказала на еще одном сторис Полтавская.

Также Катя не постеснялась показать себя без одежды и белья. Подруга Остапчука сделала селфи, прикрывая рукой и ракурсом самые интимные места на новом селфи.

Последние новости Украины: Остапчук уехал от 22-летней избранницы в Канаду, где находится его экс-жена

Последние новости Украины: Остапчук рассказал о своей родной Умани после трагедии

Последние новости Украины: 22-летняя избранница Остапчука рассказала, готова ли к детям



