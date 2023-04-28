Екатерина Поплавская решила ответить на вопросы фанатов. Молодая подружка Владимира Остапчука предложила задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Готовы к детям?", - спросил фанат.

"Да, имена уже выбрали. Теона/Тимофей", - написала Катя в публикации.

"Как ваша нога?", - спросил еще один фанат.

"Сегодня уже намного больше спухла и болит лишь тогда, когда неправильно наступаю. Спасибо всем, что спрашиваете", - написала Поплавская в ответ.

"Познакомились, влюбилась (общаемся) не знаю, что делать (боюсь отказа)", - написала еще одна фанатка Кате.

"Вы оказала боитесь больше, чем не быть с ним никогда вместе, потому что он не догадывается о вашей симпатии? Жить иллюзией и терять время страшнее, как по мне. От своего признания вы в каком-то случае выиграете:

1. Если откажет, то быстрее проработаете и забудете, а не будете еще пять лет думать об этом.

2. Если это взаимно, то быстрее будете вместе", - написала в ответ Катя.

"Интересно, что вы думали о Вове до вашего знакомства?", - спросила фанатка.

"У меня не было никакого мнения. Я знала, что есть такой ведущий, но никогда не следила за ним. Вообще ничего не знала о личной жизни и так далее", - написала Поплавская.

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