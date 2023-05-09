Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич , з початку війни залишається в Україні, продовжує допомагати нашим захисникам та активно висвітлює ситуацію в країні. Не забуває ведучий також ділитися кадрами в Інстаграм і розповідає про свої переживання чи головні новини.

Цього разу Анатолич вирішив звернутися до росіян у спеціальному відео, тож без лайки не обійшлося. Через це довелося накласти цензуру, що потішило шанувальників у мережі.

«Важливе повідомлення. Передайте кому потрібно» - пожартував Анатолій.

У мережі підтримали:

"Добре сказано. Не треба нічого і додавати все зрозуміло; Підписую теж цю заяву!; Я не знав, що вмію читати по губах; Читається чітко, бо це вже наш щоденний лексикон

Згодна на все 💯; Ого, я, виявляється, вмію читати по губах 😂; Золоті слова; Підтримую!! Вся висловлена ​​заява!; Цілком згодна, нехай співають далеко, далеко; Я так щоразу, коли повітряна тривога звучить».

Також шоумен Анатолій Анатолич виклав моторошні кадри з безпілотником посеред білого дня у Києві.

Як виявилося, Анатолич уперше опинився в такій ситуації з початку війни, коли на прогулянці у столиці в нього над головою літав безпілотник.

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