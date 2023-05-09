Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, с начала войны остается в Украине, продолжает помогать нашим защитникам и активно освещает ситуацию в стране. Не забывает ведущий также делиться кадрами в Инстаграм и рассказывает о своих переживаниях или главных новостях.
В этот раз Анатолич решил обратиться к россиянам в специальном видео, поэтому без ругательств не обошлось. Из-за этого пришлось наложить цензуру, что позабавило поклонников в сети.
«Важное сообщение. Передайте кому нужно» - пошутил Анатолич.
В сети поддержали:
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«Хорошо сказано. Не надо ничего и добавлять все понятно; Подписываю тоже это заявление!; Я не знал, что умею читать по губам; Читается четко, потому что это уже наш ежедневный лексикон
Согласна на все 💯; Ого, я, оказывается, умею читать по губам 😂; Золотые слов; Поддерживаю!!!! Все высказанное заявление!; Полностью согласна, пусть поют далеко, далеко; Я так каждый раз, когда воздушная тревога звучит».
Также шоумен Анатолий Анатолич выложил жуткие кадры с беспилотником посреди белого дня в Киеве.
Как оказалось, Анатолич впервые оказался в такой ситуации с начала войны, когда на прогулке в столице у него над головой летал беспилотник.
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