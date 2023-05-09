Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців із зірками", показала себе та розповіла про свої плани.

Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців із зірками", показала себе та розповіла, що запланувала на понеділок. Знаменитість опублікувала нове відео у своєму блозі.

"Йду на процедуру для обличчя карбокситерапію. Хочу зняти наслідки вчорашньої ночі. Життя продовжується", - написала Ілона Гвоздьова у публікації.

"Так, ну що? Роботу та зустрічі ніхто не скасовував, життя триває. Спасибі ЗСУ за те, що ми всі вранці сьогодні прокинулися і продовжуємо жити, як це можна сказати краще. Маю трохи втомлений вигляд обличчя, тому зараз хочу спробувати нову процедуру - карбокситерапію. Їду до косметолога, трошки себе відновити і перезавантажити. Як то кажуть, отримати таблетку здорового виразу обличчя. Сподіваюся, що мені сподобатися, тому дівчатка, якщо хтось із вас робив цю процедуру - ділитесь будь ласка", - розповіла зірка "Танців зі зірками".

Після цього Ілона Гвоздьова показала себе на процедурі. Зірка була в одноразовій шапочці демонструючи відео в Інстаграм.

"Дівчатка, ну дивіться, нанесла масочку і це у нас що? Ми проводимо процедуру карбокситерапію - вона йде у нас із чотирьох етапів", - поділилася зірка "Танців з зірками".

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