Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців із зірками", показала себе та розповіла, що запланувала на понеділок. Знаменитість опублікувала нове відео у своєму блозі.
"Йду на процедуру для обличчя карбокситерапію. Хочу зняти наслідки вчорашньої ночі. Життя продовжується", - написала Ілона Гвоздьова у публікації.
"Так, ну що? Роботу та зустрічі ніхто не скасовував, життя триває. Спасибі ЗСУ за те, що ми всі вранці сьогодні прокинулися і продовжуємо жити, як це можна сказати краще. Маю трохи втомлений вигляд обличчя, тому зараз хочу спробувати нову процедуру - карбокситерапію. Їду до косметолога, трошки себе відновити і перезавантажити. Як то кажуть, отримати таблетку здорового виразу обличчя. Сподіваюся, що мені сподобатися, тому дівчатка, якщо хтось із вас робив цю процедуру - ділитесь будь ласка", - розповіла зірка "Танців зі зірками".
Після цього Ілона Гвоздьова показала себе на процедурі. Зірка була в одноразовій шапочці демонструючи відео в Інстаграм.
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"Дівчатка, ну дивіться, нанесла масочку і це у нас що? Ми проводимо процедуру карбокситерапію - вона йде у нас із чотирьох етапів", - поділилася зірка "Танців з зірками".
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