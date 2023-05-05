Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей этого танцевального проекта, в последнее время часто жалуется на свое состояние здоровья. Сначала у нее была простуда, потом началась аллергия, а теперь бесспокоят и другие проблемы. Об этом более детально она рассказала в своих Инстаграм-Сториз.

Победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева поделилась, что чтобы выяснить причину ей пришлось сдать множество тестов.

"Слушайте, я уже за последние месяцы делаю четвертый раз тест на ковид. Разные тесты у меня были, и на ковид, и также на грипп. На все, что только можно проверить. По всем тестам получается отрицательно, я будто здорова. Но по моему состоянию так не скажешь", - рассказала Илона Гвоздева.

Танцовщица не стала скрывать также, что именно ее беспокоит: горло постоянно першит, дышать тяжело, откашляться невозможно, и даже нет никаких сил.

"Не знаю, что это. Возможно, это атмосфера, какое-то загрязнение, воздуха и что-то еще. Все оно наложилось в организме и вызвало все эти симптомы. Может мой организм просто уже устал и дает мне какие-то знаки? Вывод один - мне нужно солнышко и морской воздух", - заметила Илона Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.