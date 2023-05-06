Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и даже была победительницей с напарником в одном из сезонов, продолжает делиться личными в Инстаграм. Не так давно она призналась - ее здоровье снова ухудшилось, появилась слабость и затрудненное дыхание.

Тем не менее, она старается заниматься собой, продолжает приводить себя в порядок и ищет причину таких перемен в организме.

Поделилась Гвоздева также и смелыми фото, на которых показала себя во всей красе: "Без лишних слов" - написала Илона.

«Красавица; Невероятная; Красота; Классный образ; Красотка!; Просто очаровательная девушка красавица; интересная фигура» - написали в сети.

Гвозедва в последнее время часто жалуется на свое состояние здоровья. Сначала у нее была простуда, потом началась аллергия, а теперь бесспокоят и другие проблемы.

"Слушайте, я уже за последние месяцы делаю четвертый раз тест на ковид. Разные тесты у меня были, и на ковид, и также на грипп. На все, что только можно проверить. По всем тестам получается отрицательно, я будто здорова. Но по моему состоянию так не скажешь", - рассказала Илона Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.