Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото зі своїм другом Френком, який підтримує її та Україну під час війни.

На нових фотографіях Jerry Heil зображена зі старшим сивим чоловіком, він із Берліна і, як розповіла, співачка, палко її підтримав під час війни. На знімках вони позують у незвичайному вбранні з різнобарвною бахромою, а на одному з кадрів Яна тепло обіймає свого друга.

У підписі до публікації Jerry Heil розповіла про цього чоловіка: "Френк був першою людиною в Берліні, яка гаряче запевнила мене, що буде підтримувати нашу державу і топити за Україну в своїй державі до кінця! І він це робить! Його синьо-жовтий профіль в інстаграм щодня нагадує громадянам Німеччини про те, що зараз на часі чуйність, емпатія і підтримка ДІЯМИ. Він вірить в українську перемогу і на сторінці просуває українську культуру, музику, кухню, моду та мистецтво, допомагаючи на благодійних заходах! Рефлексує з приводу російського тероризму, стаючи для багатьох промінчиком надії! А також підтримує права ЛГБТ, що неймовірно важливо, враховуючи, скільки представників ЛГБТ сьогодні відстоюють нашу країну!".

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