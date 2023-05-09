Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото со своим другом Фрэнком, который поддерживает ее и Украину во время войны.

На новых фотографиях Jerry Heil запечатлена со старшим седым мужчиной, он из Берлина и, как рассказала, певица, горячо ее поддержал во время войны. На снимках они позируют в необычных нарядах с разноцветной бахромой, а на одном из кадров Яна тепло обнимает своего друга.

В подписи к публикации Jerry Heil рассказала об этом мужчине: "Фрэнк был первым человеком в Берлине, который горячо заверил меня, что будет поддерживать наше государство и топить за Украину в своем государстве до конца! И это он делает! Его сине-желтый профиль в Инстаграм ежедневно напоминает гражданам Германии о том, что сейчас время для чуткости, эмпатии и поддержки ДЕЙСТВИЯМИ. Он верит в украинскую победу и на странице продвигает украинскую культуру, музыку, кухню, моду и искусство, помогая на благотворительных мероприятиях! Рефлексирует по поводу русского терроризма, становясь для многих лучиком надежды! А также поддерживает права ЛГБТ, что невероятно важно, учитывая, сколько представителей ЛГБТ сегодня отстаивают нашу страну!".

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