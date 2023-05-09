Популярна українська блогерка та власниця турагентства Анна Богдан, яка була переможницею шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком, з яким деякий час будувала стосунки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася гарячими знімками з нової фотографії, на яких постала в незвичайному образі і показала всю свою красу.

Як видно, Анна відображена у професійній фотостудії з правильно виставленим світлом і демонструє пікантні пози. Перед камерою дівчина з'явилася у прозорій екстра-короткій сукні з асиметричним принтом, яка підкреслила декольте та довгі стрункі ноги. Її волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає важкі погляди в камеру.

У підписі до публікації Богдан нічого не написала, залишила лише емодзі-серце. А шанувальники відразу почали коментувати її нову фотосесію:

"Неймовірна!".

"Вау, це вогонь".

"Не впізнала вас, це образ вас старить, на мою думку".

"Нереально гарна".

"Чий наряд вас? Дякую".

"Пожежа".

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