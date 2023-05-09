Популярная украинская блогерша и собственница турагентства Анна Богдан, которая была победительницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, с которым некоторое время строила отношения, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась горячими снимками из новой фотографии, на которых предстала в необычном образе и показала все свои прелести.

Как видно, Анна запечатлена в профессиональной фотостудии с правильно выставленным светом, и демонстрирует пикантные позы. Перед камерой девушка появилась в прозрачном экстра-коротком платье с ассиметричным принтом, которое подчеркнуло декольте и длинные стройные ноги. Ее волосы распущены и слегка растрепаны, а на лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Богдан ничего не написала, оставила лишь эмодзи-сердечко. А поклонники тут же принялись комментировать ее новую фотосессию:

"Невероятная!".

"Вау, это огонь".

"Не узнала вас, это образ вас старит, на мой взгляд".

"Нереально красивая".

"Чей наряд вас? Спасибо".

"Пожар".

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