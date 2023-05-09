Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала кадри з вуличної фотосесії, на яких з'явилася у незвичайному весняному образі.

Як видно, на знімках Дашу знято під час прогулянки містом, вона ніби не помічає нічого навколо і просто крокує у своїх справах. Перед камерою блогерка з'явилася у довгій пастельній сукні закритого типу легкої повітряної текстури, яку доповнила бежевими черевиками на невеликому підборі. Це вбрання підкреслило струнку фігуру дівчини, додаючи образу весняної легкості та романтичності. Волосся Даші випрямлене і акуратно укладене, а на обличчі природний макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Daria". Шанувальники пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотосесію блогерки:

"У вас неймовірна сукня!".

"Красуня".

"Звідки це неймовірна сукня?".

"Немає слів, просто вау".

"Феноменальний успіх звичайної дівчини".

"Дар'я, хто ваш фотограф?".

"Дуже хороша".

"Це плаття неймовірне".

"Яка сукня. Які фото".

"Неймовірна! І сукня теж".

"Люблю вуличну фотосесію".

"Неймовірно гарна".

"Така повітряна та жіночна".

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