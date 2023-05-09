Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила кадры из уличной фотосессии, на которых появилась в необычном весеннем образе.

Как видно, на снимках Даша запечатлена во время прогулки по городу, она как будто не замечает ничего вокруг и просто шагает по своим делам. Перед камерой блогерша появилась в длинном пастельном платье закрытого типа легкой воздушной текстуры, которое дополнила бежевыми ботинками на небольшом каблуке. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, добавляя образу весенней легкости и романтичности. Волосы Даши выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице естественный макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Daria". Поклонники е прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:

"У вас невероятное платье!".

"Красотка".

"Откуда это невероятное платье?".

"Нет слов, просто вау".

"Феноменальный успех обычной девушки".

"Дарья, кто ваш фотограф?".

"Очень хорошая".

"Это платье невероятное".

"Какое платье. Какие фото".

"Невероятная! И платье тоже".

"Обожаю уличную фотосессию".

"Невероятно красивая".

"Такая воздушная и женственная".

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