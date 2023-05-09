Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила кадры из уличной фотосессии, на которых появилась в необычном весеннем образе.
Как видно, на снимках Даша запечатлена во время прогулки по городу, она как будто не замечает ничего вокруг и просто шагает по своим делам. Перед камерой блогерша появилась в длинном пастельном платье закрытого типа легкой воздушной текстуры, которое дополнила бежевыми ботинками на небольшом каблуке. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, добавляя образу весенней легкости и романтичности. Волосы Даши выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице естественный макияж.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Daria". Поклонники е прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Столицу заволокло черным дымом: мощный пожар вспыхнул в Киеве, кадры с места
Две волны ударов, россияне бьют с Черного моря и самолетов: выпустили сразу 17 ракет
Победительница "Голоса страны" Квитка показала, где спасается от обстрелов: "Грустно"
Жуткая трагедия под Киевом: мужчина решил расправиться с семьей из-за выезда жены за границу
"У вас невероятное платье!".
"Красотка".
"Откуда это невероятное платье?".
"Нет слов, просто вау".
"Феноменальный успех обычной девушки".
"Дарья, кто ваш фотограф?".
"Очень хорошая".
"Это платье невероятное".
"Какое платье. Какие фото".
"Невероятная! И платье тоже".
"Обожаю уличную фотосессию".
"Невероятно красивая".
"Такая воздушная и женственная".
Последние новости Украины: "Такая женственная": Мисс Украина-Вселенная Неплях с роскошными кудрями устроила фотосессию "под погоду".
Последние новости Украины: "Его аж передернуло": Эллерт из "Холостячки" рассказал об инциденте, как встретил русского в США.
Последние новости Украины: "Это прекрасно": Катя Павленко из Go-A показала фото из Ливерпуля перед выступлением на Евровидении.