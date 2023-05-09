На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Київ у ніч на 8 травня пережив найбільш масовану атаку дронів від початку війни. Міністерство оборони поширило офіційне відео, як збивали напередодні вночі іранські дрони росіян над столицею (щоб подивитися кадри, проскрольте вниз). 36 з 36 було збито силами ППО, втім уламки БПЛА поранили 5 людей, пошкодили квартири та машини.

Ведуча "1+1" додала, що на Одещині росіяни поцілили у складове приміщення (відео 4). Там загинув охоронець. Пізніше «Червоний хрест» заявив про знищення своїх гуманітарних складів (фото 5).

Марічка Падалко наголосила, що, попри тиск росіян на Бахмут в прагненні захопити його до 9 травня, наші військові тримаються і навіть повертають під свій контроль клаптики української землі (відео 6).

Російські окупанти змушують людей виїжджати зі своїх домівок в окупованому Токмаку на Запоріжжі. "Такі діалоги я раніше чула тільки у фільмах", — прокоментувала зірка "1+1" відео 7.

Україна має 8 нових рот ударних БПЛА, готових до бою – всі українського виробництва, які для армії купили коштом держбюджету та пожертв фонду UNITED24 (фото 8).

Також Марічка Падалко відзначила, що Польща вже передала Україні 10 винищувачів Міг-29. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (відео 9).

8 травня Україна відзначала День пам’яті і примирення.

"Президент пропонує з наступного року відзначати в цей день День пам’яті і перемоги разом з усім світом. А 9 травня відзначати День Європи, частиною якої Україна була, є і буде (відео 10)", — наголосила Марічка Падалко.

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