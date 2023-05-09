На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что Киев в ночь на 8 мая пережил наиболее массированную атаку дронов с начала войны. Министерство обороны распространило официальное видео, как сбивали накануне ночью иранские дроны россиян над столицей (чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз). 36 из 36 были сбиты силами ПВО, впрочем, обломки БПЛА ранили 5 человек, повредили квартиры и машины.

Ведущая "1+1" добавила, что в Одесской области россияне попали в складское помещение (видео 4). Там погиб охранник. Позже "Красный крест" заявил об уничтожении своих гуманитарных складов (фото 5).

Маричка Падалко подчеркнула, что, несмотря на давление россиян на Бахмут в стремлении захватить его до 9 мая, наши военные держатся и даже возвращают под свой контроль клочки украинской земли (видео 6).

Российские оккупанты заставляют людей выезжать из своих домов в оккупированном Токмаке на Запорожье. "Такие диалоги я раньше слышала только в фильмах", - прокомментировала звезда "1+1" видео 7.

У Украины есть 8 новых рот ударных БПЛА, готовых к бою – все украинского производства, которые для армии купили за счет госбюджета и пожертвований фонда UNITED24 (фото 8).

Также Маричка Падалко отметила, что Польша уже передала Украине 10 истребителей Миг-29. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак (видео 9).

8 мая Украина отмечала День памяти и примирения.

"Президент предлагает со следующего года отмечать в этот день День памяти и победы вместе со всем миром. А 9 мая отмечать День Европы, частью которой Украина была, есть и будет (видео 10)", - подчеркнула Маричка Падалко.

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