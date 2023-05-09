Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися про причини ненависті росіян та засоромила їхню поведінку перед кожним обстрілом.

«Коли Попелюшка опівночі вирушала на бал, її гарбуз перетворювався на карету.

Чомусь я згадую ці перетворення з казки мого дитинства, коли майже щодня в жаху прокидаюся під страшний сирен після опівночі і сиджу в укритті під найстрашніші звуки в моєму житті. Звуки вибухів.

Я уявляю собі цю прогнивлу рятівну нечисть, яка заповзала на нашу прекрасну землю 430 днів тому, уявляю, на кого перетворюється кожна істота, яка наказує гнати по мирному населенню знову і знову» - ділиться Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна також додала, а чи дзвонив хтось із окупантів перед ударами своїм дітям? Що тоді казав?

«Сьогодні пущу ракети по твоїх однолітках, синку!» - приблизно так би звучало їхнє звернення.

«Ненависть. Їх до нас. Безпричинна. Тому що їм вирали в голови з телевізорів. І наша до них. Сформована та надлюдська! За все горе, що вони нам завдали.

Вони без причин більше року жорстоко знищують нас… а ми, кожен із 40 млн, щодня нестимемо у своєму ДНК побажання їм та їхнім поколінням найстрашнішої долі» - уклала Єфросиніна в Інстаграм.

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