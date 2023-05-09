Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила высказаться о причинах ненависти россиян и застыдила их поведение перед каждым обстрелом.

«Когда Золушка в полночь отправлялась на бал, ее тыква превращалась в карету…

Почему-то я вспоминаю эти превращения из сказки моего детства, когда почти каждый день в ужасе просыпаюсь под страшный сирен после полуночи и сижу в укрытии под самые страшные звуки в моей жизни. Звуки взрывов…

Я представляю себе эту прогнившую спасительную нечисть, которая заползала на нашу прекрасную землю 430 дней назад, представляю, в кого превращается каждое существо, отдающее приказ гнать по мирному населению снова и снова» - делится Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина также добавила, а звонил ли кто-то из оккупантов перед ударами своим детям? Что тогда говорил?

«Сегодня я пущу ракеты по твоим сверстникам, сынок!» - примерно так бы звучало их обращение.

«Ненависть. Их к нам. Беспричинная. Потому что им-то вы*рали в головы из телевизоров. И наша к ним. Сформированная и сверхчеловеческая! За все горе, что они нам уже нанесли.

Они без причин больше года жестоко уничтожают нас… а мы, каждый из 40 млн, будем ежедневно нести в своем ДНК пожелания им и их поколениям самой страшной судьбы» - заключила Ефросинина в Инстаграм.

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