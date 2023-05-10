Українська акторка Ганна Кошмал, яка зіграла Женьку у "Сватах", показала, як займається спортом.

Актриса Ганна Кошмал, Женька зі "Сватів" , показав, як займається спортом. Зірка опублікувала кадри в Інстаграм, де ділиться із фанатами творчістю та особистими кадрами.

"Ще хитає, але вже піднімаюся", - написала Женька із "Сватів" під кадрами, де показала свою фізичну підготовку.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Женьці зі "Сватів":

"Ти така розумничка";

"моя спина вийшла з чату";

"Анечка, я тебе просто обожнюю, ти найкраща!";

"Супер. Така тендітна і настільки сильна";

"Гарно на відео у вас гарний одяг";

Варто зазначити, Ганна Кошмал, Женька із "Сватів", успішна українська актриса. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Женька зі "Сватів" та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про красу.

«Що таке краса? Як її оцінити? За якими критеріями? зі "Сватів" в одному з останніх постів у своєму блозі.

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