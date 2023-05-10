Актриса Ганна Кошмал, Женька зі "Сватів" , показав, як займається спортом. Зірка опублікувала кадри в Інстаграм, де ділиться із фанатами творчістю та особистими кадрами.
"Ще хитає, але вже піднімаюся", - написала Женька із "Сватів" під кадрами, де показала свою фізичну підготовку.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Женьці зі "Сватів":
"Ти така розумничка";
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Тримайтеся: ворожа армія завдала безжальні авіаудари, будинки мирних жителів у вогні
"Хотіли свято? Отримали!": партизани зіпсували Путіну 9 травня, влаштувавши епічну "бавовну"
Дві хвилі ударів, росіяни б'ють з Чорного моря і літаків: випустили відразу 17 ракет
"Заграють та погрожують": на Україну почали тиснути з усіх боків, які країни об'єднались за здачу територій окупантам
"моя спина вийшла з чату";
"Анечка, я тебе просто обожнюю, ти найкраща!";
"Супер. Така тендітна і настільки сильна";
"Гарно на відео у вас гарний одяг";
Варто зазначити, Ганна Кошмал, Женька із "Сватів", успішна українська актриса. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Женька зі "Сватів" та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про красу.
«Що таке краса? Як її оцінити? За якими критеріями? зі "Сватів" в одному з останніх постів у своєму блозі.
Останні новини України: Кошмал зі "Сватів" показала рідкісні кадри зі своїм 4-річним сином
Останні новини України: Зірка "Сватів" Кошмал поскаржилася на неприємності через росіян і просить допомоги
Останні новини України: Женька зі "Сватів" вразила гнучкістю під час тренування