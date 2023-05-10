Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова вирішила відповісти на фанати. Дружина музиканта запропонувала ставити їх у сторіс Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

"Дай боже, щоб це не РАС, але багато симптомів, тому все це й пишуть, хто знайомий із цим", - написала фанатка, переживаючи за здоров'я сина молодої дружини Віктора Павлика Каті Репяхової.

"Чесно, щиро не розумію людей, які намагаються іншим дітям поставити якісь діагнози. Звідки ви знаєте, які у Михайла є симптоми?", - розпочала молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова.

"Якщо лікарі цих симптомів не бачать, а ви бачите, то вибачте. Чесно, мене це зовсім не ображає. Це нормально, це просто інший бік публічності, я розумію. Але ж ви самі подумайте, не суніть просто свої п'ять копійок туди, куди вас не просять. Це дуже просто", - додала молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова.

"Повірте мені, якщо я пішла робити МРТ, якщо я пішла робити все інше, то перше, що я зробила, то визначила аутистичний спектр у своєї дитини. Я не дура і вмію читати в гугле і бачити все навколо. мені видніше", - підсумувала молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова.

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