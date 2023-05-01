Катя Репяхова решила рассказать, какая проблема у сына Михаила. Звезда опубликовала кадры в своем блоге Инстаграм, где делится всем интересным.

"Сегодня едем к лору на 17:30. Я уже думаю, может у Миши серная пробка, которая делает снижение слуха (а значит и задержку). Потому что у нас когда -то было много серы, если вы помните, Миша все время лез в уши. И сейчас трогает", - написала звезда.

"Сегодня едем на 17:30 до лора, немного моих мыслей по душам, так сказать, делюсь. У меня уже новая идея фикс, что у Миши все же что-то со слухом. У нас была сера, помните? И я не могу вспомнить, была ли тогда пробка у нас или нет. Но мне кажется, если бы у нас была пробка, то врачь бы ее достал. Теперь я думаю, что если у него тогда была сера, то возможно сейчас это уже пробка, а серная пробка вызывает снижение слуха. Если у него снижение слуха, тогда понятно, почему задержка, но я об этом вам уже говорила. Но это только мои догадки, ведь может быть, что это аденоиды или еще что-то. Нужно просто дождаться вечера, очень жду", - рассказала в видео Катя, имея ввиду задержку в развитии Миши, который очень мало слов пока говорит на свой возраст.

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