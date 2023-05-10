Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем після вторгнення окупантів вирушив на захист країни і досі несе службу в лавах ЗСУ. Зрідка Салем також намагається показувати в мережі особисті фото з товаришами та відео з передової, щоб підняти дух та шанувальників також.

Цього разу Даніель Салем посміявся з тих, хто намагається блокувати його відео: «Вони такі вразливі, прямо діти 😂! добре спробую вкотре! Минулу посаду ви видалили лише тому, що вам не подобається правда!».

Зірка «Голосу країни» Салем помітив, цей момент говорить багато про що, оскільки росіяни схожі на трусів:

«Все до єдиного. Я заміню лише одне слівце та пісню (трек), він вам більше підходить. Бо п...раси)» - додав Даніель Салем.

У мережі поділилися думкою щодо короткого ролика:

«Ненависть до цих смердючок, яких ми так ласкаво називаємо орками, зросла. Найнижча нація у світі! орки - дуже голосно для вас! Просто – НІЩО; Бережи вас Боже 🙏; ви наші захисники; Молимося за вас! Бережи вас Бо А ту нечисть подолаємо, перемога за нами однозначно!;

Селем, щиро дякую за відео, у нас хлопці просто котики, видно, що є нація. Даніель, дякую вам за сміливість і за те, що такі справжні чоловіки гідні величної України!» – пишуть шанувальники зірки «Голосу країни» Салема, висловлюючи свою подяку його роботі та товаришам.

Раніше Салем розповів про момент, коли він та його товариші опинилися в окопі та їх охопило голодування. Вони розуміли, що їжа не передбачається найближчим часом і безнадійно змирилися з цим фактом. Однак, раптом на обрії з'явився маленький хлопчик, який утік у бік українських захисників.

Виявилося, що цей хлопчик вирішив принести військовим їжу, щоб вони не залишалися голодними у окопі. Цей вчинок сильно вразив Салема і залишиться у його пам'яті назавжди.

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