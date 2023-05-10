Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем после вторжения оккупантов отправился на защиту страны и до сих пор несет службу в рядах ВСУ. Изредка Салем также старается показывать в сети личные фото с товарищами и видео с передовой, чтобы поднять дух и поклонников также.

В этот раз Даниэль Салем посмеялся над теми, кто пытается блокировать его видео: «Они так уязвимы, прямо дети 😂! хорошо попробую еще раз! Прошлый пост вы удалили только потому, что вам не нравится правда!».

Звезда «Голоса країни» Салем подметил, этот момент говорит довольно о многом, поскольку россияне похожи на трусов:

«Все до единого. Я заменю только одно словцо и песню (трек), он вам больше подходит. Ибо п....расы)» - добавил Даниэль Салем.

В сети поделились мнением по поводу короткого ролика:

«Ненависть к этим смердючкам, которых мы так ласково называем орки, выросла. Самая низкая нация в мире! орки – уж очень громко для вас! Просто – НИЧТО; Береги вас Боже 🙏; вы наши защитники; Молимся за вас! Береги вас Бо А ту нечисть преодолеем, победа за нами однозначно!;

Селем, искренне спасибо за видео, у нас ребята просто котики, видно что есть нация. Даниэль, благодарю вас за смелость и за то что такие настоящие мужчины достойны величественной Украины!» – пишут поклонники звезды «Голоса країни» Салема, выражая свою благодарность его работе и товарищей.

Ранее Салем рассказал о моменте, когда он и его товарищи оказались в окопе и их охватило голодание. Они понимали, что прием пищи не предвидится в ближайшее время и безнадежно смирились с этим фактом. Однако, вдруг на горизонте появился маленький мальчик, бежавший в сторону украинских защитников.

Оказалось, что этот мальчик решил принести военным еду, чтобы они не оставались голодными в окопе. Этот поступок сильно впечатлил Салема и останется в его памяти навсегда.

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