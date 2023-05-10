Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками пройшла лікування і все ж таки вирушила в гастрольний тур Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських виклала миле фото із дому, куди повернулася під кінець свого туру.

Як видно, на новій фотографії Настя Каменських зображена на своїй кухні, вона сидить за столом і насолоджується вечірнім чаюванням. Перед камерою артистка з'явилася у затишній розтягнутій кофті, її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу. На цьому фото Настя Каменських виглядає такою, що відпочила і начебто в гармонії собою.

У підписі до публікації Настя Каменських написала: "Вечір вдома. Насолоджуюсь кожною хвилиною у рідних стінах та відпочиваю душею. Для мене дім - це особливе місце, тому я дуже ціную можливість побути тут. Щоразу згадую мирні часи та зустрічі з друзями по вихідних, посиденьки допізна та щирі розмови про все на світі. Звичайно, зараз все інакше, але і любов до рідного дому та рідної землі видозмінилися. Більшість з нас усвідомили цінність, здавалося, таких простих та банальних речей. На жаль, такою страшною ціною, але тепер розуміємо, що кожен день життя, можливість бути поряд з близькими в рідних та затишних серцю місцях - це найбільший скарб".

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