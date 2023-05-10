Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками пройшла лікування і все ж таки вирушила в гастрольний тур Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських виклала миле фото із дому, куди повернулася під кінець свого туру.

Настя Каменських

Як видно, на новій фотографії Настя Каменських зображена на своїй кухні, вона сидить за столом і насолоджується вечірнім чаюванням. Перед камерою артистка з'явилася у затишній розтягнутій кофті, її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу. На цьому фото Настя Каменських виглядає такою, що відпочила і начебто в гармонії собою.

У підписі до публікації Настя Каменських написала: "Вечір вдома. Насолоджуюсь кожною хвилиною у рідних стінах та відпочиваю душею. Для мене дім - це особливе місце, тому я дуже ціную можливість побути тут. Щоразу згадую мирні часи та зустрічі з друзями по вихідних, посиденьки допізна та щирі розмови про все на світі. Звичайно, зараз все інакше, але і любов до рідного дому та рідної землі видозмінилися. Більшість з нас усвідомили цінність, здавалося, таких простих та банальних речей. На жаль, такою страшною ціною, але тепер розуміємо, що кожен день життя, можливість бути поряд з близькими в рідних та затишних серцю місцях - це найбільший скарб".

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