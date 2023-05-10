Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками прошла лечение и все же отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила милое фото из дома, куда вернулась под конец своего тура.

Как видно, на новой фотографии Настя Каменских запечатлена на своей кухне, она сидит за столом и наслаждается вечерним чаепитием. Перед камерой артистка появилась в уютной растянутой кофте, ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице нет макияжа. На этом фото Настя Каменских выглядит отдохнувшей и как будто в гармонии собой.

В подписи к публикации Настя Каменских написала: "Вечер дома. Наслаждаюсь каждой минутой в родных стенах и отдыхаю душой. Для меня дом – это особое место, поэтому я очень ценю возможность побыть здесь. Каждый раз вспоминаю мирные времена и встречи с друзьями по выходным, посиделки допоздна и искренние разговоры обо всем на свете. Конечно, сейчас все иначе, но и любовь к родному дому и родной земле видоизменилась. Большинство из нас осознали ценность таких простых и банальных вещей. К сожалению, такой страшной ценой, но теперь понимаем, что каждый день жизни, возможность быть рядом с близкими в родных и уютных сердцу местах – это самое большое сокровище".

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