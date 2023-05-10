Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками прошла лечение и все же отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила милое фото из дома, куда вернулась под конец своего тура.

Настя Каменских

Как видно, на новой фотографии Настя Каменских запечатлена на своей кухне, она сидит за столом и наслаждается вечерним чаепитием. Перед камерой артистка появилась в уютной растянутой кофте, ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице нет макияжа. На этом фото Настя Каменских выглядит отдохнувшей и как будто в гармонии собой.

В подписи к публикации Настя Каменских написала: "Вечер дома. Наслаждаюсь каждой минутой в родных стенах и отдыхаю душой. Для меня дом – это особое место, поэтому я очень ценю возможность побыть здесь. Каждый раз вспоминаю мирные времена и встречи с друзьями по выходным, посиделки допоздна и искренние разговоры обо всем на свете. Конечно, сейчас все иначе, но и любовь к родному дому и родной земле видоизменилась. Большинство из нас осознали ценность таких простых и банальных вещей. К сожалению, такой страшной ценой, но теперь понимаем, что каждый день жизни, возможность быть рядом с близкими в родных и уютных сердцу местах – это самое большое сокровище".

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