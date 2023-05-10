Як пише Politeka.net , Ірина Білик - відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України, продовжує займатися музикою та записує нові композиції. Ірина Білик брала участь у багатьох проектах, намагаючись привернути увагу до своєї творчості.

На цей раз співачка Ірина Билик розповіла про особисте горе в сім'ї, яке сильно на неї вплинуло:

«Сьогодні моїй Зірочці виповнилося б 75 років. У неї був свій фан-клуб і безліч шанувальників, а вона була найпристраснішою шанувальницею моєї творчості і завжди підтримувала мене. Вона пішла передчасно, ніби відчувала, що не переживе цієї жахливої ​​війни. Відпочивай зі світом моя красуня!» – емоційно написала своє звернення Ірина Білик.

Вона завжди тепло відгукувалася про матір і намагалася показати лише найкращі її фото із теплими спогадами про минуле. На цей раз шанувальники Білик підтримали її, висловивши свої співчуття:

«Світла пам'ять Вашій Мамці 😢 Царство Небесне; Неймовірна жінка! Завжди сміялася, жартувала, любила розкішні парфуми. Світла пам'ять; Співчуваю. Царство Небесне…; Ангел... На хмарах звучить ніжна музика!.. Вибачте за страх війни. Все буде добре! Вшануйте зі світом!;

Співчуваю, моєї матусі не стало 12 травня був день матері, їй виповнилося 75 років. Завжди слухаю, цю пісню з сумом 😪; Світла та вічна пам'ять матусі!; Царство небесне, і вічна пам'ять, Вашій матусі. Знаю, що таке жити без мами;

Зазначимо, 22 травня 2020 року сталася сумна подія у родині української співачки Ірини Білик – її мама, Ганна Яківна, померла. Про цю трагічну подію Білик повідомила на своїй сторінці в Instagram, написавши: "Прощавай, кохана матуся".

Ганна Яківна була близькою і дорогою донькою, вони були найкращими подругами та прикладом один для одного. Ганна працювала на одному з українських каналів як шеф-кухар. Вона завжди була енергійною та радісною.

Але ще в січні 2020 року в інтерв'ю Ірина Білик зазначила, що її мати почувається чудово. Восени 2019 року співачка також втратила свого батька, який довго боровся із тяжкою хворобою. Про причини смерті Ганни Яківни співачка не повідомила.

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