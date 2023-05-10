Как пишет Politeka.net, Ирина Билык - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины, продолжает заниматься музыкой и записывает новые композиции. Ирина Билык принимала участие во многих проектах, стараясь привлечь внимание к своему творчеству.

В этот раз певица Ирина Былик рассказала о личном горе в семье, которое сильно на нее повлияло:

«Сегодня моей Звездочке исполнилось бы 75 лет. У нее был свой фан-клуб и множество поклонников, а она была самой страстной поклонницей моего творчества и всегда поддерживала меня. Она ушла преждевременно, будто чувствовала, что не переживет эту ужасную войну. Почивай с миром моя красавица!» - эмоционально написала свое обращение Ирина Билык.

Она всегда тепло отзывалась о матери и старалась показать только лучшие ее фото с теплыми воспоминаниями о прошлом. В этот раз поклонники Билык поддержали ее, выразив свои соболезнования:

«Светлая память Вашей Мамочке😢 Царство Небесное; Невероятная женщина! Всегда смеялась, шутила, любила шикарные парфюмы. Светлая память; Сочувствую. Царство небесное…; Ангел... На облаках звучит нежная музыка!.. Извините за ужасы войны. Все будет хорошо! Почтите с миром!;

Сочувствую, моей мамочки не стало 12 мая был день матери, ей исполнилось 75 лет. Всегда слушаю, эту песню с грустью 😪; Светлая и вечная память мамочке!; Царство небесное, и вечная память, Вашей мамочке. Знаю, что такое жить без мамы;».

Отметим, 22 мая 2020 года произошло горестное событие в семье украинской певицы Ирины Билык - ее мама, Анна Яковлевна, скончалась. Об этом трагическом событии Билык сообщила на своей странице в Instagram, написав: "Прощай, любимая мамочка".

Анна Яковлевна была близкой и дорогой дочери, они были лучшими подругами и примером друг для друга. Анна работала на одном из украинских каналов в качестве шеф-повара. Она всегда была энергичной и радостной.

Но еще в январе 2020 года в интервью Ирина Билык отметила, что ее мать чувствует себя прекрасно. Осенью 2019 года певица также потеряла своего отца, который долго боролся с тяжелой болезнью. О причинах смерти Анны Яковлевны певица не сообщила.

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