На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що вночі було випущено 25 ракет по Україні з боку Росії. Проте сили протиповітряної оборони зуміли збити 23 із них. У Києві було збито 15 із 15 ракет (див. фото 1). О 5:22 за місцевим часом над Києвом, можливо, працював зенітно-ракетний комплекс "Петріот", проте офіційного підтвердження цьому поки немає. Дві ракети впали на Київщині, але, на щастя, без жертв.

Зірка "1+1" Марічка Падалко також розповіла, що у Дніпрі одна з ракет пошкодила квартиру, і 32-річну жінку було госпіталізовано (див. відео 2).

На даний момент точаться важкі бої за місто Бахмут (див. відео 3), але противник не зміг виконати свою головну мету — захопити місто до 9 травня. Російські війська навіть не намагалися провести інформаційну кампанію про свою "перемогу у Бахмуті".

Під час параду в Москві не було українських безпілотників, але раптовий звук "бавовни" насторожив Путіна (див. відео 4). За словами зірки "1+1" Падалко, у Києві ветерани Другої світової війни висловили свої побажання смерті російському диктатору (див. відео 5), а у Варшаві російському послу не дозволили покласти квіти до меморіалу (див. відео 6).

Українські прикордонники висловили "вітання" своїм білоруським колегам (див. відео 7), а жителі Санкт-Петербурга отримали вітання від українців на екранах своїх телевізорів під час параду (див. відео 8).

Також Марічка Падалко показала, що у Київському водосховищі було виявлено тіло російського пілота, ймовірно збитого в березні-квітні 2022 року. Зірка "1+1" Марічка Падалко уточнила, на ньому було знайдено ідентифікаційну позначку пілота вертольота Мі-24 (див. фото 9).

Також Марічка Падалко нагадала про важливу подію, що вже стартував перший півфінал Євробачення, яке Великобританія приймає від імені України. ББС випустила зворушливий ролик-анонс (його уривок на відео 10) у перший прямий ефір.

Падалко додала, що дивитися Євробачення можна на Ютубі, або на каналі «Громадське: Культура», він також є у вас у додатку «Дія». Наші співатимуть одразу у фіналі у суботу. Найбільше уваги було прикуто, за словами Марічки Падалко, на фаворитів – Швецію та Фінляндію.

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