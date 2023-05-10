На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, ночью было выпущено 25 ракет по Украине со стороны России. Однако силы противовоздушной обороны сумели сбить 23 из них. В Киеве было сбито 15 из 15 ракет (см. фото 1). В 5:22 по местному времени над Киевом возможно работал зенитно-ракетный комплекс "Петриот", однако официального подтверждения этому пока нет. Две ракеты упали на Киевщине, но к счастью без жертв.

Звезда "1+1" Маричка Падалко также рассказала, в Днепре одна из ракет повредила квартиру, и 32-летняя женщина была госпитализирована (см. видео 2).

На данный момент идут тяжелые бои за город Бахмут (см. видео 3), но противник не смог выполнить свою главную цель — захватить город до 9 мая. Российские войска даже не пытались провести информационную кампанию о своей "победе в Бахмуте".

Во время парада в Москве не было украинских беспилотников, но внезапный звук "хлопка" насторожил Путина (см. видео 4). По словам звезды "1+1" Падалко, в Киеве ветераны Второй мировой войны выразили свои пожелания смерти русскому диктатору (см. видео 5), а в Варшаве русскому послу не позволили возложить цветы к мемориалу (см. видео 6).

Украинские пограничники выразили "поздравления" своим белорусским коллегам (см. видео 7), а жители Санкт-Петербурга получили поздравления от украинцев на экранах своих телевизоров во время парада (см. видео 8).

Также Маричка Падалко показала, в Киевском водохранилище было обнаружено тело российского пилота, предположительно сбитого в марте-апреле 2022 года. Звезда "1+1" Маричка Падалко уточнила, на нем была найдена идентификационная отметка пилота вертолета Ми-24 (см. фото 9).

Также Маричка Падалко напомнила о важном событии, уже стартовал первый полфинал Евровидения, которое Великобритания принимает от имени Украины. ББС выпустила трогательный ролик-анонс (его отрывок на видео 10) в первый прямой эфир.

Падалко добавила, смотреть Евровидение можно на Ютубе, или на канале «Общественное: Культура», он также есть у вас в приложении «Дія». Наши будут петь сразу в финале в субботу. Больше всего внимания было приковано, по словам Марички Падалко, на фаворитов – Швецию и Финляндию.

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

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