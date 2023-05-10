Відома українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка залишається в Україні та веде свій проект на телеканалі "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Лілія Ребрик виклала зворушливе емоційне відео, де показала, як шанувальники вітали її з днем народження прямо на сцені.
У ролику спочатку можна побачити Лілію Ребрик, яка вийшла до шанувальників, вона так щиро сміється, трохи бентежиться і ніби соромиться, а потім уже починає приймати вітання. Шанувальники приготували для зірки величезний букет квітів, пляшку якогось загадкового напою і навіть тортик зі свічкою, яку Лілія Ребрик урочисто задує.
У підписі до публікації зворушена та щаслива Лілія Ребрик написала: "Коротко про мій день вчора. Дякую за кожне слово від вас, мої найкращі підписники. Обіцяю більше відпочивати, як ви побажали! Дякую моїм колегам за радість. Міцно вірю в перемогу! Дякую ЗСУ!".
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Користувачі не пройшли повз і приєдналися до привітань у коментарях:
"Лілечка, найщиріші привітання! Миру, процвітання та сімейної згоди".
"З Днем народження! Творіть, надихайте, мрійте і все буде Україна. Здоров'я, сімейного затишку, щасливої долі та виконання мрій!"
"Лілечко, ви неймовірна красуня! Щирі привітання з Днем народження!".
"Наша красуня".
"Прекрасна Лілія! З днем народження!".
"Божа благодать, мирне небо і щаслива доля, все це бажаю вам і
вашій родині".
"З Днем народження! Здійснення мрій".
"З днем народження Вас! Усього найкращого всій вашій родині".
"Від щирого серця вітаємо з днем народження!".
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