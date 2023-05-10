Відома українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка залишається в Україні та веде свій проект на телеканалі "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Лілія Ребрик виклала зворушливе емоційне відео, де показала, як шанувальники вітали її з днем ​​народження прямо на сцені.

У ролику спочатку можна побачити Лілію Ребрик, яка вийшла до шанувальників, вона так щиро сміється, трохи бентежиться і ніби соромиться, а потім уже починає приймати вітання. Шанувальники приготували для зірки величезний букет квітів, пляшку якогось загадкового напою і навіть тортик зі свічкою, яку Лілія Ребрик урочисто задує.

У підписі до публікації зворушена та щаслива Лілія Ребрик написала: "Коротко про мій день вчора. Дякую за кожне слово від вас, мої найкращі підписники. Обіцяю більше відпочивати, як ви побажали! Дякую моїм колегам за радість. Міцно вірю в перемогу! Дякую ЗСУ!".

Користувачі не пройшли повз і приєдналися до привітань у коментарях:

"Лілечка, найщиріші привітання! Миру, процвітання та сімейної згоди".

"З Днем народження! Творіть, надихайте, мрійте і все буде Україна. Здоров'я, сімейного затишку, щасливої ​​долі та виконання мрій!"

"Лілечко, ви неймовірна красуня! Щирі привітання з Днем народження!".

"Наша красуня".

"Прекрасна Лілія! З днем ​​народження!".

"Божа благодать, мирне небо і щаслива доля, все це бажаю вам і

вашій родині".

"З Днем народження! Здійснення мрій".

"З днем ​​народження Вас! Усього найкращого всій вашій родині".

"Від щирого серця вітаємо з днем ​​народження!".

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