Известная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая остается в Украине и ведет свой проект на телеканале "ДОМ", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Лилия Ребрик выложила трогательное эмоциональное видео, на котором показала, как поклонники поздравляли ее с днем рождения прямо на сцене.

В ролике сначала можно увидеть Лилию Ребрик, которая вышла к поклонникам, она так искренне смеется, немного смущается и как будто стесняется, а потом уже начинает принимать поздравления. Поклонники приготовили для звезды огромный букет цветов, бутылку какого-то загадочного напитка и даже тортик со свечкой, которую Лилия Ребрик торжественно задувает.

В подписи к публикации растроганная и счастливая Лилия Ребрик написала: "Коротко о моем дне вчера. Спасибо за каждое слово от вас, мои лучшие подписчики. Обещаю больше отдыхать, как вы пожелали! Спасибо моим коллегам за радость. Крепко верю в победу! Спасибо ВСУ!".

Пользователи не прошли мимо и присоединись к поздравлениям в комментариях:

"Лилечка, самые искренние поздравления! Мира, процветания и семейного согласия".

"С Днем рождения! Творите, вдохновляйте, мечтайте и все будет Украина. Здоровья, семейного уюта, счастливой судьбы и исполнения мечтаний!".

"Лилечка, вы невероятная красавица! Искренние поздравления с Днем рождения!".

"Наша красотка".

"Прекрасная Лилия! С днем рождения!".

"Божьей благодати, мирного неба и счастливой судьбы, все это желаю вам и

вашей семье".

"C Днем рождения! Осуществление мечтаний".

"С днем рожденья Вас! Всего лучшего всей вашей семье".

"От всего сердца поздравляем с днем рождения!".

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