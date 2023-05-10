Відома блогерка Даша Квіткова поділилася кадрами з фотосесії у новій квартирі, де мешкає без чоловіка.

Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Квіткова виклала кадри із нової нескромної фотосесії, яку влаштувала у новій квартирі.

Раніше стало відомо, що після розриву стосунків із чоловіком Микитою Добриніним Даша Квіткова переїхала на нову квартиру, де тепер живе із сином. У новій фотосесії блогерка частково засвітила своє нове житло, щоправда, на знімках весь акцент на ній та її нескромних позах.

Як видно, перед камерою Даша Квіткова з'явилася у спокусливому образі – на ній білі труси та вузька світла кофточка. Це вбрання лише підкреслило підтягнуту фігуру та стрункі ноги дівчини. Її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає кокетливі погляди в камеру.

У підписі до публікації Даша Квіткова нічого не написала, залишила лише серце-емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію переможниці "Холостяка":

"Даша, ви просто вогонь".

"Млинець, у всіх є труси, навіщо показувати труси?".

"Дуже ніжно".

"Фантастична".

"Це підпал. Яка краса".

"Просто неймовірна краса. Ви з часів "Холостяка" стали ще красивішими".

"Яка краса".

"Як добре! Розумниця та красуня!".

"Ідеальна".

"Даша, ви красуня".

"Дуже крута".

"Красуня, дуже красива і ніжна".

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