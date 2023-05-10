Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Квіткова виклала кадри із нової нескромної фотосесії, яку влаштувала у новій квартирі.
Раніше стало відомо, що після розриву стосунків із чоловіком Микитою Добриніним Даша Квіткова переїхала на нову квартиру, де тепер живе із сином. У новій фотосесії блогерка частково засвітила своє нове житло, щоправда, на знімках весь акцент на ній та її нескромних позах.
Як видно, перед камерою Даша Квіткова з'явилася у спокусливому образі – на ній білі труси та вузька світла кофточка. Це вбрання лише підкреслило підтягнуту фігуру та стрункі ноги дівчини. Її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає кокетливі погляди в камеру.
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У підписі до публікації Даша Квіткова нічого не написала, залишила лише серце-емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію переможниці "Холостяка":
"Даша, ви просто вогонь".
"Млинець, у всіх є труси, навіщо показувати труси?".
"Дуже ніжно".
"Фантастична".
"Це підпал. Яка краса".
"Просто неймовірна краса. Ви з часів "Холостяка" стали ще красивішими".
"Яка краса".
"Як добре! Розумниця та красуня!".
"Ідеальна".
"Даша, ви красуня".
"Дуже крута".
"Красуня, дуже красива і ніжна".
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