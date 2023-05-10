Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила кадры из новой нескромной фотосессии, которую устроила в новой квартире.
Ранее стало известно, что после разрыва отношений с мужем Никитой Добрыниным Даша Квиткова переехала на новую квартиру, где теперь живет с сыном. В новой фотосессии блогерша частично засветила свое новое жилье, правда на снимках весь акцент на ней и ее нескромных позах.
Как видно, перед камерой Даша Квиткова появилась в соблазнительном образе – на ней белые трусы и узкая светлая кофточка. Это наряд только подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги девушки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она кидает кокетливые взгляды в камеру.
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В подписи к публикации Даша Квиткова ничего не написала, оставила лишь сердечко-эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию победительницы "Холостяка":
"Даша, вы просто огонь".
"Блин, у всех есть трусы, зачем показывать трусы?".
"Очень нежно".
"Фантастическая".
"Это поджог. Какая красота".
"Просто невероятная красота. Вы со времен "Холостяка" стали еще красивее".
"Какая красота".
"Как хорошо! Умница и красавица!".
"Идеальная".
"Даша, вы красотка".
"Очень крутая".
"Красавица, очень красивая и нежная".
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