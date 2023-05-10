Відома співачка Тіна Кароль уперше знялася для модного журналу без яскравого макіяжу та залишилася без фотошопу.

Популярна українська співачка Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників новою та несподіваною фотосесією, яка викликала масу захоплених відгуків.

Тіна Кароль, за словами шанувальників, цього разу стала яскравою окрасою нового випуску престижного журналу ELLE Україна, і їй було присвячено одразу дві обкладинки: друкована версія журналу та альтернативна цифрова обкладинка.

Під час зйомок Кароль вирішила постати перед камерою у своїй натуральній красі, без використання макіяжу, що додало фотографіям ще більше щирості та зворушливості.

Вони були зроблені на плівку, що додало особливого шарму та вінтажності. На фотографіях Тіна Кароль усміхається і має недбало завите волосся. Замість сексуальних суконь, які ми звикли бачити на артистці, вона з'являється в елегантних костюмах, светрах і шортах, створюючи образи, які ще ніхто не бачив.

В інтерв'ю Тіна Кароль поділилася своїми думками та зізналася, що залишатися вірною самій собі завжди було її догмою протягом усього творчого шляху.

Тіна Кароль зазначила, що жодних компромісів не може бути зроблено в цьому питанні, і вона пишається своєю патріотичною позицією.

«Українці – творча, креативна, вродлива, сильна нація, яка стала прикладом для всього світу, як воювати, жити та боротися за свою свободу. Дякую, і я пишаюся журналом за можливість створювати та надихати разом з вами. Під час війни робити неможливе можливим – це сміливість. Як вам кадри? – написала Кароль в Інстаграм.

Шанувальники Тіни відреагували на представлений образ «нової» співачки:

«Тина як 16-річна дівчинка 😍 це так круто; Як же не вистачає нашому світу природних фото та природної краси! Адже це дуже красиво!; Останнє фото найкраще з усіх. Я дуже перепрошую, не хочу образити, але на першому і майже всіх знімках виглядаєте як жінка за 50;

У ваших очах можна потонути, прекрасна! Природна краса..це краще що може бути у жінці!!; Дуже стильно!; Така дівчинка, дівчинка 🤤🤩 Дуже красива і така ніжна 🥰🥀; Вам так підходить такий стиль;

Ось що означає, коли популярний журнал не фотошопить фото виглядає не так як зазвичай в Інстаграмі); Портрет жінки без макіяжу набагато глибший і цікавіший».

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