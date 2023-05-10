Известная певица Тина Кароль впервые снялась для модного журнала без яркого макияжа и осталась без фотошопа.

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников совершенно новой и неожиданной фотосессией, которая вызвала массу восторженных откликов.

Тина Кароль, по словам поклонников, в этот раз стала ярким украшением нового выпуска престижного журнала ELLE Украина, и ей были посвящены сразу две обложки: печатная версия журнала и альтернативная цифровая обложка.

Во время съемок Кароль решила предстать перед камерой в своей натуральной красе, без использования макияжа, что придало фотографиям еще больше искренности и трогательности.

Они были сделаны на пленку, что добавило особого шарма и винтажности. На фотографиях Тина Кароль улыбается и имеет небрежно завитые волосы. Вместо сексуальных платьев, которые мы привыкли видеть на артистке, она предстает в элегантных костюмах, свитерах и шортах, создавая образы, которые еще никто не видел.

В интервью Тина Кароль поделилась своими мыслями и призналась, что оставаться верной самой себе всегда было ее догмой на протяжении всего творческого пути.

Тина Кароль отметила, что никакие компромиссы не могут быть сделаны в этом вопросе, и она гордится своей патриотической позицией.

«Украинцы – творческая, креативная, красивая, сильная нация, которая стала примером для всего мира, как воевать, жить и бороться за свою свободу. Спасибо, и я горжусь журналом за возможность создавать и вдохновлять вместе с вами. Во время войны делать невозможное возможным – это смелость. Как вам кадры?» - написала Кароль в Инстаграм.

Поклонники Тины отреагировали на представленный образ «новой» певицы:

«Тина как 16-летняя девочка 😍 это так круто; Как же не хватает нашему миру природных фото и природной красоты! Это ведь очень красиво!; Последнее фото самое лучшее из всех. Я очень извиняюсь, не хочу обидеть, но на первом и почти всех фото выглядите как женщина за 50;

В ваших глазах можно утонуть, прекрасна!!!; Естественная красота..это лучшее что может быть в женщине!!; Очень стильно!; Такая девочка, девочка🤤🤩 Очень красивая и такая нежная 🥰🥀; Вам так подходит такой стиль;

Вот что значит, когда популярный журнал не фотошопит фото😁 выглядите не так как обычно в Инстаграмме); Портрет женщины без макияжа гораздо глубже и интереснее».

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