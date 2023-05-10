Українська телеведуча Катерина Осадча з перших днів вторгнення веде благодійні концерти та бере участь у соціальному проекті під назвою "Знайти своїх". І навіть на відпочинку у Львові Катерина Осадча також зайнялася корисною справою. Знімки та відео знаменитість показала у своєму Інстаграмі.

Катя Осадча провела добу у Львові. За цей час вона насолодилася неймовірними видами та масштабами міста. Подивилася визначні пам'ятки міста, заховані від обстрілів, і побачила квітучий бузок. Але не обійшлося без сирен.

"Стільки стало цілісності в кожному українці і всі мають на меті і спрагу побачити своє завтра, завжди коли подорожую країною це особливо відчувається. І наша неймовірна ВЕСНА … уй вам а не Україна!", - поділилася Катерина Осадча.

Для прогулянки містом Катя Осадча обрала яскравий картатий піджак, широкі блакитні джинси та кросівки на високій підошві.

У коментарях користувачі мережі ділилися з Катериною Осадчою своїми враженнями від поїздки до Львова. Також звертали увагу на вбрання ведучої і писали для неї компліменти:

"Львів обожнюю за цікаві локації і якийсь дивний незрозумілий магнітизм", "Люблю Вас, Катю! За все: за позицію, за силу і патріотизм, за працьовитість і зазвичай за жіночність і ніжність", "Кожен раз, коли буваю у Львові, думаю, ось як нафоткаюся. І що, а нічого, жодної фотки", "Дуже красиво".

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Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.