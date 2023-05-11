Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка з початку війни залишається в Україні, а нещодавно заявила про перший сольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Трінчер представила фрагмент нового хіта і постала перед глядачами у невластивому для себе іміджі.
Як видно у ролику, Анна Трінчер зображена на прогулянці містом на тлі хмарочосів. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному образі – на ній світлим спортивний костюм та короткий чорний топ, а на голову артистки накинула каптур від кофти. Волосся Анна Трінчер розпустила і випростала, а на очі одягла модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Анна Трінчер написала: "Тільки до нього я не повернуся. Як вам?" Шанувальники не залишив поза увагою таку публікацію зірки, і відразу почали коментувати її новий стиль і майбутній хіт:
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"Бомба-ракета".
"Це щось нове від тебе".
"Гарна пісня".
"Дуже класно, вже чекаю на пісню".
"Нереально подобається".
"Так гарно".
"Вау, Аня, це чудово".
"Що не трек, то шедевр".
"О, мені подобається! Зайде молоді, я впевнена!"
"Дуже гарна пісня".
"Круто! Ти така тут красива, дуже мила і природна".
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