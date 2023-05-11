Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка з початку війни залишається в Україні, а нещодавно заявила про перший сольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Трінчер представила фрагмент нового хіта і постала перед глядачами у невластивому для себе іміджі.

Як видно у ролику, Анна Трінчер зображена на прогулянці містом на тлі хмарочосів. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному образі – на ній світлим спортивний костюм та короткий чорний топ, а на голову артистки накинула каптур від кофти. Волосся Анна Трінчер розпустила і випростала, а на очі одягла модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Анна Трінчер написала: "Тільки до нього я не повернуся. Як вам?" Шанувальники не залишив поза увагою таку публікацію зірки, і відразу почали коментувати її новий стиль і майбутній хіт:

"Бомба-ракета".

"Це щось нове від тебе".

"Гарна пісня".

"Дуже класно, вже чекаю на пісню".

"Нереально подобається".

"Так гарно".

"Вау, Аня, це чудово".

"Що не трек, то шедевр".

"О, мені подобається! Зайде молоді, я впевнена!"

"Дуже гарна пісня".

"Круто! Ти така тут красива, дуже мила і природна".

Нагадаємо, "Я без тормозів": Макс Барських на концерті за кордоном представив особливу для нього пісню.

Як повідомляла Politeka, "Така гордість розпирає": українці підтримали Саніну перед стартом Євробачення.

Також Politeka писала, що "Цивілізаційна прірва": Melovin пояснив українцям принципову різницю між 8 та 9 травня.