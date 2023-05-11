Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине, а недавно заявила о первом сольном туре по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Тринчер представила фрагмент нового хита и появилась перед зрителями в несвойственном для себя имидже.
Как видно в ролике, Анна Тринчер запечатлена на прогулке по городу на фоне небоскребов. Перед камерой она появилась в необычном образе – на ней светлым спортивный костюм и короткий черный топ, а на голову артистки накинула капюшон от кофты. Волосы Анна Тринчер распустила и выпрямила, а на глаза надела модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Анна Тринчер написала: "Только к нему я не вернусь. Как вам?". Поклонники не оставил без внимания такую публикацию звезды, и тут же принялись комментировать ее новый стиль и будущий хит:
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"Бомба-ракета".
"Это что-то новое от тебя".
"Хорошая песня".
"Очень классно, уже жду песню".
"Нереально нравится".
"Так красиво".
"Вау, Аня, это прекрасно".
"Что не трек, то шедевр".
"О, мне нравится! Зайдет молодежи, я уверена!".
"Очень хорошая песня".
"Круто! Ты такая здесь красивая, очень милая и естественная".
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