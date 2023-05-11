Слава Камінська з "НеАнгелів" поділилася радісною подією. Слава Камінська з "НеАнгелів"опублікувала картинку в Інстаграм, здивувавши українців.
"Я сказала так", - лаконічно написала зірка.
Фанати, включаючи Тараса Цимбалюка, Ольгу Сумську та Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":
"Ну раз так - тоді гуляємо";
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"Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Знаю ваше почуття гумору - то варіантів багато після слова так";
"Тепер найголовніше не читати книгу "Як навчитися говорити ні";
"Досить вже *так* говорити ... Ну серйозно)";
"У вас три так й ви проходите далі";
"Тоді кайфуй від тимчасового задоволення, бо на жаль зі штампом чи рж";
"Рівень людської тупості та невігластва. Ви втекли з країни, де щодня вбивають українців, і продовжуєте говорити російською... скільки ще треба померти, щоб люди прокинулися?";
"Вітаю!!!! І не важливо якою мовою!!! Люди залишайтеся людьми!!!!";
"У вас там немає у знайомих ще одного гарного чоловіка, я теж хотіла б сказати - так! Вам бажаю бути щасливим";
"Вітаю. А хто він, покажи всім нам цікаво. Любіть і будьте кохані".
Нагадаємо, Камінська привела дітей до найкрасивішої локації Нідерландів.
А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала, як змінилася її дочка через рік життя за кордоном.
Також Politeka писала , що Камінська з "НеАнгелів" у тигрових лосинах не насмішила українців.