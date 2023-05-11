Слава Камінська з "НеАнгелів" поділилася радісною подією. Слава Камінська з "НеАнгелів"опублікувала картинку в Інстаграм, здивувавши українців.

"Я сказала так", - лаконічно написала зірка.

Фанати, включаючи Тараса Цимбалюка, Ольгу Сумську та Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":

"Ну раз так - тоді гуляємо";

"Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Знаю ваше почуття гумору - то варіантів багато після слова так";

"Тепер найголовніше не читати книгу "Як навчитися говорити ні";

"Досить вже *так* говорити ... Ну серйозно)";

"У вас три так й ви проходите далі";



"Тоді кайфуй від тимчасового задоволення, бо на жаль зі штампом чи рж";

"Рівень людської тупості та невігластва. Ви втекли з країни, де щодня вбивають українців, і продовжуєте говорити російською... скільки ще треба померти, щоб люди прокинулися?";

"Вітаю!!!! І не важливо якою мовою!!! Люди залишайтеся людьми!!!!";

"У вас там немає у знайомих ще одного гарного чоловіка, я теж хотіла б сказати - так! Вам бажаю бути щасливим";

"Вітаю. А хто він, покажи всім нам цікаво. Любіть і будьте кохані".

Нагадаємо, Камінська привела дітей до найкрасивішої локації Нідерландів.

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала, як змінилася її дочка через рік життя за кордоном.

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