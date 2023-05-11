Дружина Дмитра Монатика вирішила показати несподівані кадри із чоловіком. Дружина опублікувала кадри Дмитра Монатика в Інстаграмі, де активно веде блог.

"Все моє життя", - підписала кадри дружина Дмитра Монатика.

Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, дружину Влада Ями, Олену Кравець, Євгена Кота, Віру Брежнєву, подружку Володимира Дантеса Дашу Кацуріну, Олену Шоптенко з "Танців зі зірками", Дашу Квіткову, Лесю Нікітюк та інших зірок, поставили тисячі коментарі дружині Дмитра Монатика:

"Люблю вас";

"Боже, ну як я вас люблю, гарні люди ззовні та зсередини!";

"Які ж ви класні! Неймовірна родина";

"Ви чудова пара! Люблю вас! Натхнення Вам";

"Бажаю, щоб так було завжди";

"Люблю вас, сімейство!!! Ви абсолютна любов";

"Щастя Вам довгою в життя! Люблю Вашу родину!";

"Мої мурашки по тілу танцювали під цю пісню з першої до останньої секунди. Дякую за ці емоції";

"люблю вашу творчість і вашу родину!".

Варто зазначити, що Дмитро Монатик - успішний український виконавець. Артист одружений з Іриною, яка є продюсером музиканта. Пара має двох дітей, але свою сім'ю Дмитро Монатик вперше показав лише кілька років тому.

Нагадаємо, Дмитро Монатик своїм вчинком здивував Лесю Нікітюк та інших знаменитостей.

А ще Politeka писала, що Діма Монатик спробував перекласти свій хіт українською, але знову нарвався на критику

Також Politeka повідомляла, що Монатик показав, як підтримав українців у бункері з іншими зірками.



