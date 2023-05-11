Дружина Дмитра Монатика вирішила показати несподівані кадри із чоловіком. Дружина опублікувала кадри Дмитра Монатика в Інстаграмі, де активно веде блог.
"Все моє життя", - підписала кадри дружина Дмитра Монатика.
Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, дружину Влада Ями, Олену Кравець, Євгена Кота, Віру Брежнєву, подружку Володимира Дантеса Дашу Кацуріну, Олену Шоптенко з "Танців зі зірками", Дашу Квіткову, Лесю Нікітюк та інших зірок, поставили тисячі коментарі дружині Дмитра Монатика:
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Вибухи гримлять у столиці Ізраїлю: почалася ракетна атака, люди в паніці біжать до укриття
Росія розбомбила торговельний центр, житлові будинки і школу: нові кадри жахають
В оточенні путіна готові його прибрати, але є нюанс: "Сотні років усе повторюється"
Трагедія в Офісі президента, перші подробиці: "Співчуваємо рідним та близьким"
"Люблю вас";
"Боже, ну як я вас люблю, гарні люди ззовні та зсередини!";
"Які ж ви класні! Неймовірна родина";
"Ви чудова пара! Люблю вас! Натхнення Вам";
"Бажаю, щоб так було завжди";
"Люблю вас, сімейство!!! Ви абсолютна любов";
"Щастя Вам довгою в життя! Люблю Вашу родину!";
"Мої мурашки по тілу танцювали під цю пісню з першої до останньої секунди. Дякую за ці емоції";
"люблю вашу творчість і вашу родину!".
Варто зазначити, що Дмитро Монатик - успішний український виконавець. Артист одружений з Іриною, яка є продюсером музиканта. Пара має двох дітей, але свою сім'ю Дмитро Монатик вперше показав лише кілька років тому.
Нагадаємо, Дмитро Монатик своїм вчинком здивував Лесю Нікітюк та інших знаменитостей.
А ще Politeka писала, що Діма Монатик спробував перекласти свій хіт українською, але знову нарвався на критику
Також Politeka повідомляла, що Монатик показав, як підтримав українців у бункері з іншими зірками.