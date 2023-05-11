Жена Дмитрия Монатика решила показать неожиданные кадры с мужем. Супруга опубликовала кадры Дмитрия Монатика в Инстаграм, где активно ведет блог.

"Вся моя жизнь", - подписала кадры жена Дмитрия Монатика.

Фанаты, включая жену Евгения Кошевого Ксению, жену Влада Ямы, Елену Кравец, Евгения Кота, Веру Брежневу, подружку Владимира Дантеса Дашу Кацурину, Алену Шоптенко из "Танців з зірками", Дашу Квиткову, Лесю Никитюк и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии жене Дмитрия Монатика:

"Люблю вас";

"Боже, ну как я вас люблю, красивые люди извне и изнутри!";

"Какие же вы классные! Невероятная семья";

"Вы отличная пара! Обожаю вас! Вдохновение Вам";

"Желаю, чтобы так было всегда";

"Обожаю вас, семейство!!! Вы абсолютная любовь";

"Счастья Вам длинною в жизнь! Обожаю Вашу семью!";

"Мои мурашки по телу танцевали под эту песню с первой и до последней секунды. Спасибо за эти эмоции";

"обожаю ваше творчество и вашу семью!!!".

Стоит отметить, Дмитрий Монатик - успешный украинский исполнитель. Артист женат на Ирине, которая является продюсером музыканта. У пары есть двое детей, но свою семью Дмитрий Монатик впервые показал только несколько лет назад.

Напомним, Дмитрий Монатик своим поступком удивил Лесю Никитюк и других знаменитостей

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