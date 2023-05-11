Популярна українська співачка та колишня дружина виконавця Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Цього разу SLAVIA поділилася незвичайним відео зі зйомок кліпу на пісню "Сила Роду", на якому показала те, що залишилося за кадром.

Ролик змонтований дуже динамічно, у ньому SLAVIA стоїть на невеликому піднесенні, а камера ніби крутиться навколо неї. При цьому цікаво змінюється вбрання SLAVIA - вона позує в білих штанах, то в розкішній чорній сукні. Однак, незмінним залишається темний корсет з яскравою вишивкою, який ідеально підходить і з сукнею, і з брюками. Довге розкішне волосся SLAVIA розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації артистка написала: "SLAVIA – Сила Роду". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Супер, просто красуня".

"Класна!".

"Вогонь".

"Ви шикарна".

"Круто, я це обожнюю, ти шикарна".

"Ти супер".

"Гарно".

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